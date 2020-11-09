Лазарев поддержал Дзюбу публикацией своего обнаженного тела

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев опубликовал обнаженное фото в поддержку футболиста сборной России по футболу Артема Дзюбы. Пост он разместил на своей странице в Instagram.

Публикацию Лазарев сопроводил хэштегом #ЯМыДзюба.

Спортсмен оказался в центре скандала после того, как в Сеть выложили его интимное видео. Дзюбе пришлось закрыть аккаунт и комментарии к публикациям в Instagram.

Позже футболист записал видеообращение, в котором поблагодарил судьбу за жестокие уроки и подчеркнул, что не считает свое поведение безошибочным.

