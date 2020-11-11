Пилоты "Победы" оригинально выразили поддержку Артему Дзюбе

Видео: пресс-служба авиакомпании "Победа"

Пилоты авиакомпании "Победа" поддержали футболиста Артема Дзюбу после инцидента с интимным видео.

Отмечается, что пилоты совершили полет по оригинальной траектории.

"Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны "Победы" так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле", – рассказал представитель авиакомпании.

Скандал вокруг футболиста разгорелся 8 ноября. Неизвестные опубликовали видео интимного содержания с Артемом Дзюбой. Из-за этого спортсмену пришлось закрыть свой аккаунт в Instagram.

Сам футболист заявил, что благодарит судьбу за очень болезненные и жестокие для него уроки, в которых он считает виноватым самого себя.

В РФС заявили, что произошедшее не имеет к спорту никакого отношения, однако будет иметь огромное значение для репутации спортсмена.

