Черчесов рассказал, что помешало сборной России обыграть Молдавию

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча против команды Молдавии. Об этом пишет ТАСС.
В четверг, 12 ноября, сборная России провела товарищеский матч против Молдавии. Игра завершилась со счетом 0:0.
По мнению главного тренера российской команды, на игре национальной команды сказались травмы и COVID-19.
"Мы готовили сборную по одному плану, но ситуация подкинула другие варианты, потому что есть травмированные игроки, есть те, которые из-за теста не приехали", – пояснил Черчесов.
Ранее тесты на COVID-19 вратаря Антона Шунина, полузащитников Александра Ерохина и Даниила Лесового, а также нападающего Антона Заболотного дали сомнительный результат. Позднее сообщалось, что повторные тесты полевых игроков были отрицательными.
Сборной также не смог помочь нападающий Федор Смолов. Он получил травму в матче РПЛ. Кроме того, капитан команды Артем Дзюба не попал в состав из-за появившегося в социальных сетях интимного видео с футболистом.
"Это абсолютно другая сборная по сравнению с тем, что было два месяца назад. Сегодня игра так сложилась", – отметил Черчесов.
Ранее акция в поддержку Дзюбы прошла в центре Москвы. Участницы мероприятия заявили, что публикация интимных видео без ведома их владельцев недопустима.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: