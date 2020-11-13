Черчесов рассказал, что помешало сборной России обыграть Молдавию

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча против команды Молдавии. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 12 ноября, сборная России провела товарищеский матч против Молдавии. Игра завершилась со счетом 0:0.

По мнению главного тренера российской команды, на игре национальной команды сказались травмы и COVID-19.

"Мы готовили сборную по одному плану, но ситуация подкинула другие варианты, потому что есть травмированные игроки, есть те, которые из-за теста не приехали", – пояснил Черчесов.

Ранее тесты на COVID-19 вратаря Антона Шунина, полузащитников Александра Ерохина и Даниила Лесового, а также нападающего Антона Заболотного дали сомнительный результат. Позднее сообщалось, что повторные тесты полевых игроков были отрицательными.

Сборной также не смог помочь нападающий Федор Смолов. Он получил травму в матче РПЛ. Кроме того, капитан команды Артем Дзюба не попал в состав из-за появившегося в социальных сетях интимного видео с футболистом.

"Это абсолютно другая сборная по сравнению с тем, что было два месяца назад. Сегодня игра так сложилась", – отметил Черчесов.

Ранее акция в поддержку Дзюбы прошла в центре Москвы. Участницы мероприятия заявили, что публикация интимных видео без ведома их владельцев недопустима.