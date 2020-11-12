Акция в поддержку Дзюбы прошла в центре Москвы

У Большого театра прошла акция в поддержку Дзюбы

Активистки "Первой женской академии" представили плакаты в поддержку нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Демонстрация произошла у Большого театра в Москве. Девушки показали транспаранты с надписями "Все делают это", "Не стыдно" и "#ЯМыДзюба".

По словам участниц мероприятия, их акция не была санкционирована, но и не является митингом. Одна из девушек рассказала, что позже акция переместится к зданию футбольной федерации.

Ранее в Сети оказалась видеозапись интимного характера с футболистом Артемом Дзюбой. Игроку пришлось закрыть аккаунт и комментарии к публикациям в Instagram. Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов заявил, что заменит игрока в составе национальной команды на ближайшие матчи.

