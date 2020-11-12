Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Молдавии

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Футболисты сборной России по футболу сыграли вничью с национальной командой Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

Коллективы сыграли товарищеский матч в Кишиневе, который завершился со счетом 0:0.

Впереди у сборной России матч в Лиге наций против Турции. Готовится к нему команда будет непосредственно в этой стране, не возвращаясь в РФ. Игра состоится 15 ноября.

Ранее стало известно, что в национальную команду не будет вызван форвард Артем Дзюба. Главный тренер сборной Станислав Черчесов принял решение дать нападающему время разобраться со скандальной ситуацией – в Сеть попало интимное видео футболиста.

В составе игрока заменят нападающие Антон Заболотный, Александр Соболев и Федор Чалов.

