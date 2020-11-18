Сборная России по футболу пропустила четыре мяча от Сербии за тайм

Фото: TASS/AP/Darko Vojinovic

Сборная России по футболу пропустила четыре мяча от команды Сербии в первом тайме заключительного матча этапа Лиги наций.

Счет встреч в Белграде на 10-й минуте открыл Неманя Радонич, еще один мяч забил Душан Влахович (40) и дубль оформил Лука Йович (25, 45).

Россияне набрали восемь очков и занимают первое место в турнирной таблице группы. Такое же количество баллов в активе Венгрии, далее идет Турция (6) и Сербия (3).

15 ноября подопечные Станислава Черчесова проиграли в гостях Турции (2:3). Таким образом, серия национальной команды без побед составляет пять матчей.