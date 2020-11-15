Сборная РФ по футболу проиграла Турции в матче Лиги наций

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Сборная РФ по футболу проиграла в гостях команде Турции со счетом 2:3. Спортсмены встретились на поле в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

Счет в этом матче открыл игрок Денис Черышев в ходе 11-й минуты встречи. Игра проходила в воскресенье без зрителей на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле.

Второй гол от российской команды удалось забить футболисту Далеру Кузяеву. Сборная России впервые в истории проиграла команде Турции.

В финальном матче российские спортсмены сразятся 18 ноября в гостях с командой Сербии. При этом турки в этот же день встретятся на выезде с венграми.

Ранее сборная России по футболу сыграла вничью с командой Молдавии. Коллективы сыграли товарищеский матч в Кишиневе.