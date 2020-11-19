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Спорт

01:14

Разгром от Сербии стал крупнейшим для Черчесова в сборной России

спорт

Фото: TASS/EPA/ANDREJ CUKIC

Сборная России по футболу разгромно проиграла Сербии в заключительном матче этапа Лиги наций. Встреча в Белграде завершилась со счетом 5:0.

Голы у хузяев забили Неманья Радоньич (10-я минута), Лука Йович (25, 45), Душан Влахович (41) и Филип Младенович (64). Поражение стало самым крупным для Станислава Черчесова с момента его прихода на пост главного тренера сборной России.

В результате национальная команда не смогла выйти в высший дивизион турнира в следующем розыгрыше. В параллельной встрече Венгрия победила Турцию (2:0) и заняла первое место в группе, завоевав право выступить в Лиге А.

Россияне заняли второе место в группе, набрав восемь очков, Сербия расположилась на третьей позиции (6), Турция – на четвертой (6).

15 ноября подопечные Черчесова проиграли в гостях Турции (2:3). Таким образом, серия сборной без побед достигла шести матчей.

Сборная России по футболу проиграла Турции в матче Лиги наций

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