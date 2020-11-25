В ЦСКА прокомментировали слова Черчесова об игроках сборной России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В московском ЦСКА раскритиковали высказывания тренера Станислава Черчесова об игроках сборной России по футболу. Заявление опубликовано на официальном сайте клуба.
Уточняется, что Черчесов, отвечая на вопрос об игре в стартовом составе братьев Миранчуков и Федора Чалова, заявил, что этому золотому активу пора себя сделать позолоченным. Также тренер отметил, что вместо талантливого Чалова в следующий раз отдаст предпочтение бездарному Антону Заболотному.
"В спорте всегда было истиной, что тренер именно себя считает виноватым в поражении команды. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять других людей", – говорится в сообщении.
В ЦСКА также отметили, что не в первый раз сталкиваются с негативом в свою сторону от главного тренера национальной сборной. В клубе напомнили, что они никогда не позволяли себе плохо отзываться о Черчесове.
"Многие, например, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться с этим или нет, но никогда не позволим себе заявить об этом в СМИ", – добавили в ЦСКА.
В клубе также считают, что взгляд Станислава Черчесова сильно отличается от взгляда футбольной общественности.
Ранее Черчесов сообщил, что форвард петербургского "Зенита" Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи команды, чтобы оградить игрока и команду от негатива после публикации интимного видео с участием игрока.
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