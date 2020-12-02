Тренера ФК "Сочи" Федотова дисквалифицировали на три матча РПЛ

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча Российской Премьер-лиги. Об этом сообщает РИА Новости.
Данное решение было вынесено по итогам игры 16-го тура российского чемпионата, в котором команда Федотова сыграла против "Урала" из Екатеринбурга. Тренер "Сочи" тогда предъявил претензии арбитру и был удален с поля.
По словам главы Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца, ранее Федотова уже наказывали за инцидент в матче против "Краснодара".
"С учетом рецидива было вынесено решение дисквалифицировать Федотова за нецензурные выражения в адрес официальных лиц на 3 матча и оштрафовать на 300 тысяч рублей", – подчеркнул специалист.
В сентябре 2020 года дисквалификацию на 6 матчей получил один из тренеров московского "Спартака". Рамиля Шарипова наказали за конфликт с судьей и толчок ассистента арбитра. 3 матча от общего срока дисквалификации были условными.
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