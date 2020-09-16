Тренера ФК "Спартак" Шарипова дисквалифицировали на 6 матчей

Фото: соцсети

Тренер московского "Спартака" по физподготовке Рамиль Шарипов дисквалифицирован на 6 матчей, из них на 3 условно, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Шарипова удалили в концовке матча с ЦСКА. Согласно протоколу встречи, тренер покинул техническую зону, выразил несогласие с решением судьи и толкнул ассистента арбитра.

Помимо дисквалификации, Шарипова оштрафовали на 300 тысяч рублей. Условная дисквалификация наложена до конца сезона.

ЦСКА одержал победу над "Спартаком" в столичном дерби в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч прошел 13 сентября на стадионе армейцев.

На гол спартаковцев в исполнении Эсекеля Понсе ЦСКА ответил мячами Хердура Магнуссона, Николы Влашича, а также Чидеры Эджуке.