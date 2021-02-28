"Локомотив" обыграл ЦСКА в первом дерби весенней части РПЛ. Влашич не реализовал пенальти

Московский "Локомотив" в центральном матче 20-го тура Российской Премьер-лиги одержал победу над ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошло первое в этом году столичное дерби РПЛ.



Российская Премьер-лига вернулась. И в первом же туре после зимних каникул поклонников отечественного футбола ждал топ-матч – поединок "Локомотива" и ЦСКА. За два месяца в обоих клубах произошло не так уж много перестановок. Состав красно-зеленых пополнил бразильский защитник Пабло Кастро из "Бордо", а команду покинули Роман Тугарев (22-летний полузащитник подписал крайне странный контракт с "Ростовом") и сербский защитник Слободан Райкович.

ЦСКА оформил трансфер Эмиля Бохинена – сына известного норвежского футболиста и тренера Ларса Бохинена, ненадолго вернул из Китая в Россию хорошо знакомого отечественного болельщику нападающего Саломона Рондона, а также отозвал из аренды в "Урале" вратаря Илью Помазуна (все из-за возможного заражения коронавирусом Игоря Акинфеева).

С самого начала дерби пошло по сценарию "Локомотива". Уже на шестой минуте хозяева открыли счет: Даниил Куликов выдал отличную передачу в штрафную на Виталия Лисаковича, тот шикарно развернулся и убрал на замахе Виктора Васина, после чего в падении пробил в угол без шансов для Ильи Помазуна. И до, и после гола "Локо" игра была равной. Армейцы организовали несколько неплохих моментов, но так и не смогли распечатать ворота Гилерме.

Зато железнодорожники под конец первого тайма забили второй. На 41-й минуте "Локо" вылетел в контратаку, Франсуа Камано великолепно прочитал ситуацию и перевел мяч с правого фланга налево, в сторону забегавшего Гжегожа Крыховяка. Поляк принял снаряд и с ходу фантастически красиво зарядил в верхний ближний угол.

После перерыва ЦСКА серьезно прибавил и стал гораздо опаснее прессинговать "Локо". В самом начале второго тайма гости оказались невероятно близко к забитому голу. Армейцы подавали стандарт у ворот железнодорожников: защита "Локомотива" отбилась, но Хердур Магнуссон подобрал мяч и снова послал его в штрафную.

На передачу вылетел Васин, который слабо, но неожиданно для Гилерме нанес удар головой. Голкипер "Локо" отбил снаряд прямо перед собой, где уже поджидал Константин Кучаева. 20-й номер ЦСКА попытался добить мяч в ворота, однако Гилерме снова спас железнодорожников. На 72-й минуте у армейцев наконец-то появился железобетонный шанс организовать камбэк – судьи VAR посчитали, что рукой в своей штрафной сыграл Дмитрий Рыбчинский, главный рефери Павел Кукуян после просмотра повтора назначил пенальти.

Но Никола Влашич фактически лишил ЦСКА возможности отыграться, с "точки" пробив выше ворот. Несмотря на положительный исход в эпизоде с одиннадцатиметровым, главный тренер "Локомотива" Марко Николич продолжил возмущаться решением арбитра, за что в конце концов получил сначала желтую, а немного после и красную карточку.

Впрочем, это нисколько не помешало довести красно-зеленым матч до уверенной победы. В результате "Локомотив" набрал 31 очко и почти догнал "Ростов", который в субботу сыграл вничью с "Зенитом". ЦСКА же не смог воспользоваться осечкой петербуржцев – в случае победы над "Локо" армейцы бы вплотную приблизились к команде Сергея Семака. Однако за свой шанс может ухватиться "Спартак" – если в воскресенье красно-белые обыграют "Рубин", то поднимутся сразу на вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-лиги.

