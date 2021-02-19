Медведев – первый за 16 лет россиянин в финале Australian Open. Каковы его шансы на титул?

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере пробился в финал Открытого чемпионата Австралии – одного из четырех турниров "Большого шлема". В решающем матче он сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему это большое событие для всего отечественного тенниса и сможет ли Медведев взять титул.





Фото: AP Photo/Andy Brownbill

За последние несколько недель теннис снова обратил на себя внимание широкой публики. Главным возмутителем спокойствия несомненно стал Аслан Карацев. 27-летний дебютант Australian Open умудрился добраться аж до полуфинала турнира, где в тяжелейшей борьбе уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Историю Аслана наверняка будут обсуждать еще не один месяц, и хочется надеяться, что сам спортсмен воспользуется шансом по полной, продолжая прогрессировать и бороться на самом высоком уровне. Однако Карацев невольно затмил не менее важных соотечественников – Даниила Медведева и Андрея Рублева, которые вместе дошли до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии.

Таким образом, впервые в истории на этой стадии турнира оказались сразу три россиянина. Рублеву не повезло – за выход в следующий этап ему предстояло побороться с Медведевым. И Даниил разобрался с Андреем всего за три сета.



Но если Карацев в паре с Джоковичем был явным андердогом, то Медведеву в полуфинале попался его старый знакомый Стефанос Циципас, которого 25-летний россиянин до этого обыгрывал не раз и не два – в шести встречах с греческим теннисистом Даниил уступил лишь однажды. Поэтому фаворитом в полуфинальном противостоянии закономерно считался именно Медведев.



Фото: AP Photo/Andy Brownbill

Впрочем, от Циципаса можно было ждать серьезных проблем и сюрпризов. Стефанос сенсационно обыграл в четвертьфинале Australian Open Рафаэля Надаля, организовав камбэк после первых двух проигранных сетов. К счастью, в игре с Медведевым обошлось без подобных поворотов. Циципас навязал мощную борьбу и неплохо проявлял себя в отдельных моментах, но в целом выглядел слабее Даниила и не смог переломить ход матча в третьем сете. Поэтому российскому спортсмену хватило всего двух с лишним часов, чтобы дожать встречу до уверенной победы.

Для Медведева этот финал Australian Open стал первым в карьере. Но это огромное достижение не только в личном плане, но и в масштабах всего отечественного тенниса: Даниил – первый за 16 лет россиянин, который дошел до заключительной стадии Открытого чемпионата Австралии. Последним был Марат Сафин, который выиграл титул в 2005 году, одолев в финале Ллейтона Хьюитта.

Более того, Медведев – всего лишь третий теннисист из России, попадавший в заключительную стадию этого турнира. Помимо Сафина подобное удавалось Евгению Кафельникову, который в 1999 году также смог выиграть титул, победив Томаса Энквиста. Каковы шансы самого Медведева? Что ж, он сыграл против Новака Джоковича семь матчей и в трех из них одержал победу. Причем если отдавать приоритет последним встречам, то статистика будет уже на стороне российского спортсмена.

Даниил Медведев сейчас находится в великолепной форме, что он и показывал на протяжении всего Australian Open. Даже с учетом игры третьего круга против соотечественника Джоковича Филипа Крайиновича, которая продолжалась целых пять сетов. Подобный опыт пошел Медведеву только на пользу – до этого 25-летний теннисист за всю свою карьеру ни разу не побеждал в пятисетовых матчах. С точки зрения психологии и физического состояния это может сыграть немаловажную роль, если финал турнира пойдет не по сценарию Даниила.

Но еще большую роль сыграет опыт US Open 2019 года. Тогда Медведев в решающем поединке проиграл Рафаэлю Надалю. Кстати, тоже в пяти сетах – первые две партии остались за испанцем, но затем российский спортсмен смог наверстать упущенное. Тот турнир вознес Медведева на теннисный Олимп и сделал одним из претендентов на роль будущей первой ракетки мира. Кажется, настало время сделать еще один шаг на пути к этой цели.