Аслан Карацев вышел в полуфинал Australian Open

Еще несколько месяцев назад о существовании этого теннисиста многие поклонники спорта либо ничего не слышали, либо уже забыли. Аслан Карацев в 27 лет возник почти из ниоткуда – и стал одним из лидеров российского тенниса. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как так получилось и почему эту историю можно смело считать настоящим чудом.





Фото: AP Photo/Hamish Blair

В большом спорте довольно часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда молодые дарования подают большие надежды, а затем, не успев даже полностью раскрыться, неожиданно пропадают с радаров. Такое происходит сплошь и рядом в футболе, баскетболе, хоккее, теннисе, борьбе – да, в общем-то, где угодно.

В лучшем случае такие спортсмены меняют карьеру на что-то смежное и становятся тренерами, журналистами, судьями и менеджерами. В худшем – оказываются за бортом, вынужденные начинать жизнь с нуля. И там уже как повезет. Что точно большая редкость в подобных историях, так это триумфальное возвращение, когда спортсмену удается реанимировать свою карьеру в зрелом возрасте и вернуться на прежний уровень. Но Аслан Карацев смог еще больше, показав то, чего от него не ожидал никто – даже он сам.

27-летнего теннисиста из Владикавказа давно списали со счетов. В 2013–2014 годах Аслан претендовал на попадание в сборную, где тогда зажигали Николай Давыденко, Михаил Южный и Дмитрий Турсунов. Среди кандидатов в основу было много молодых и талантливых теннисистов, но судьба почти всех из них сложилась неудачно, а некоторых – и вовсе трагически. Например, призер юношеской Олимпиады Михаил Бирюков покончил с собой в 2019 году.

Карьера Карацева тоже медленно, но верно шла ко дну. В конце 2017-го Аслан достиг антирекорда – 764-е место в одиночном разряде в рейтинге ATP. Однако, несмотря на финансовые и психологические проблемы, заканчивать с теннисом он не планировал. И в 2018–2019 годах начал свой камбэк в элиту. Возможно, сыграла смена тренера (сам теннисист утверждал, что наконец нашел нужного и понимающего наставника в лице Егора Яцюка) или же просто совпали все необходимые факторы разом.



Фото: AP Photo/Hamish Blair

Так или иначе, к началу прошлого года Карацев смог ворваться в топ-250 рейтинга ATP, а к сентябрю после трех побед на челленджерах располагался уже на 116-й строчке. Но самое интересное было еще впереди. В начале этого года Аслан через квалификацию пробился в основную сетку Australian Open, дебютировав таким образом на турнире Большого шлема.

Дальше же стала твориться настоящая магия. В первых двух кругах Карацев обыграл Джанлуку Магера и Егора Герасимова (оба из топ-100), а затем одержал феерическую победу над девятой ракеткой мира Диего Шварцманом. Казалось, что на этом хватит чудес, но Аслан и не думал останавливаться. В четвертом круге российский теннисист одолел молодого и талантливого канадца Феликса Оже-Альяссима и впервые вышел в четвертьфинал, попав на болгарина Григора Димитрова.

Встреча с бывшей третьей ракеткой мира для Карацева изначально не задалась – Аслан проиграл первый сет и неважно стартовал во втором. Но затем все же смог переломить ход матча и дожал Димитрова, взяв верх в трех сетах подряд.

Этой победой Карацев вписал себя в историю тенниса – он стал первым с 1968 года спортсменом, которому удалось попасть в полуфинал на своем дебютном турнире Большого шлема. Тем фантастичнее, что пришел к этому рекорду Аслан не в юном возрасте, а в 27 лет.

В полуфинале теннисист из Владикавказа встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Конечно, тут шансы Карацева уже не так велики – легендарный серб сейчас находится не в лучшей своей форме, но даже без этого демонстрирует высочайший уровень.

С другой стороны, сам Джокович прекрасно объяснил, почему относится к матчу с Асланом со всей серьезностью: "Физически это очень сильный парень. Он хорошо двигается и выдает невероятную мощь на задней линии. У него великолепный удар слева. Он представитель русской теннисной школы, у них всегда получаются отличные бэкхенды. У него хорошие подачи, и он мотивирован. Ему нечего терять". И Новак прав. Даже если Карацев проиграет полуфинал, он уже перевернул игру и с оглушительным успехом ворвался как минимум в топ-50 мужского рейтинга. И, судя по уровню выступлений и упорству Аслана, это определенно надолго. А уж если российский теннисист обыграет Джоковича или вовсе возьмет титул, то про эту историю впору будет снять художественный фильм или сериал на Netflix. Ведь если это не спортивное чудо, то что?