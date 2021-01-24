Макгрегор продолжит карьеру после поражения от Порье

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что намерен продолжить карьеру после поражения от Дастина Порье на UFC 257. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Вы увидите меня в 2021 году. Я должен оставаться активным. Сейчас хочу провести время с семьей, а затем вернусь к работе", – заявил спортсмен сразу после боя.

Макгрегор отметил, что причиной поражения может быть продолжительный простой между боями. Проблемой для себя он назвал лоукики (удары по ногам).

Порье победил Макгрегора техническим нокаутом в главном событии UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Бой завершился во втором раунде после того, как ирландец пропустил сразу несколько ударов у сетки октагона.

