Порье победил Макгрегора на UFC 257

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Американский боец Дастин Порье победил ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 257. Об этом сообщает РИА Новости.

Реванш между бойцами Конором Макгрегором и Дастином Порье в легком весе состоялся на специально организованном "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Порье одержал победу во втором раунде. Он потряс соперника у сетки октагона, после чего Макгрегор упал, а судьи указали на технический нокаут.

Ранее исход боя попытался предсказать российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он заявил, что в первых раундах преимущество окажется у Макгрегора, однако в конечном счете Порье завершит схватку с победой.

