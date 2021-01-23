Хабиб поделился ожиданиями от боя Макгрегора и Порье

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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов оценил предстоящий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению спортсмена, первые раунды ознаменуются преимуществом Макгрегора.

"В третьем-четвертом раунде, думаю, Дастин победит этого парня", – отметил Нурмагомедов.

Ранее в январе Конор Макгрегор, в очередной раз вернувшийся в UFC, вызвал Хабиба Нурмагомедова на бой. По мнению ирландца, бойцы обязаны провести реванш.

Российский спортсмен ранее одержал 29 победу в карьере в бою с американцем Джастином Гейджи. Сразу после схватки Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

