Орел улетает домой. Хабиб победил Гэтжи и завершил карьеру в UFC

24 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 254 в Абу-Даби одержал досрочную победу над американцем Джастином Гэтжи, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как простой парень из Дагестана покорил весь мир и ушел из UFC непобежденным.

Фото: Getty Images/UFC/РИА Новости

В январе далекого 2012 года совсем молодой, 23-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в UFC. Тогда о нем не знал практически никто не только за рубежом, но и у себя на родине. Спустя восемь с половиной лет Хабиб стал самым популярным российским спортсменом и настоящей легендой смешанных единоборств. Но теперь дагестанский боец покидает профессиональный спорт – на пике карьеры, оставив не у дел и Конора Макгрегора, и Тони Фергюсона, и множество других бойцов, которые тешили себя надеждой когда-нибудь подраться с Хабибом. Причины ухода слишком веские, чтобы вернуться обратно, даже если дагестанцу предложат беспрецедентный гонорар. Во всяком случае, сейчас кажется, что это решение дороже любых денег.

В июле этого года из жизни после долгой борьбы с коронавирусом ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов – отец, наставник и главный тренер Хабиба. Он был главным двигателем и мотиватором для своего сына, но что важнее – самым близким для него человеком. Хабиб с большим трудом пережил утрату и даже планировал отказаться от поединка с Джастином Гэтжи. Но все-таки решил провести бой, потому что наверняка этого бы хотел отец. Готовился к турниру Нурмагомедов сам, но под наблюдением своего давнего тренера Хавьера Мендеса. Самым сложным этапом для Хабиба как обычно стала сгонка веса – на взвешивании российскому бойцу, который выглядел изможденным, пришлось снять всю одежду, чтобы уложиться в нужные параметры.

Впрочем, на сам поединок Нурмагомедов также выходил в мрачном расположении духа. Казалось, что состояние спортсмена на этот раз может сыграть с ним злую шутку. Все-таки Джастин Гэтжи – великолепный ударник, победивший великого и ужасного Тони Фергюсона. Да, Хайлайт в отличие от Хабиба потерпел два поражения, но зато почти все остальные бои он заканчивал нокаутом. Однако на деле Хабиб был готов как нельзя лучше, причем как к борьбе, так и к стойке. Первый раунд оба бойца начали достаточно аккуратно, присматриваясь друг к другу и пытаясь найти подходящие варианты для сокращения дистанции и атаки. Оба пропустили несколько мощных ударов, а в конце раунда Нурмагомедов попытался перевести Гэтжи в партер. Джастина спас гонг об окончании раунда.

Фото: Getty Images/UFC/РИА Новости

Второй раунд также начался с обмена ударами в стойке, но в какой-то момент Хабиб прыгнул на Хайлайта и оказался у него за спиной. А затем довольно быстро взял голову Гэтжи в треугольник за несколько секунд в буквальном смысле усыпил противника, выиграв таким образом бой. Сразу после поединка Хабиб упал на настил и заплакал – эмоции накрыли спортсмена с головой. Слишком многое ему пришлось пережить, чтобы победить. И чтобы добиться триумфа, который его отец так и не успел увидеть. Собравшись с мыслями, Хабиб объявил о завершении карьеры – об этом просила его мама. "Когда UFC позвонил мне насчет Джастина, я поговорил с мамой, она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. Если я дал слово, то должен следовать ему до конца", – сказал Хабиб.

После этого он попросил поставить его на первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. По словам Нурмагомедова, он заслужил оказаться на этой строчке, выиграв 29 боев и так и оставшись непобежденным. Напоследок Хабиб выдал немного сумбурную, но крайне эмоциональную речь, которая теперь уже наверняка войдет в историю: "Я простой парнишка из горного села. Мой брат мне сказал, что по версии Google я самый обсуждаемый человек на планете. Я не поверил. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может обрушиться на мои плечи. Если у вас есть родители, будьте с ними рядом и все. У меня один родитель остался – это моя мама, я бы хотел побольше времени уделить ей". Пожалуй, это и правда важнее чего угодно.