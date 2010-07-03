Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

02:45

Орел улетает домой. Хабиб победил Гэтжи и завершил карьеру в UFC

спорт

24 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 254 в Абу-Даби одержал досрочную победу над американцем Джастином Гэтжи, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как простой парень из Дагестана покорил весь мир и ушел из UFC непобежденным.

Фото: Getty Images/UFC/РИА Новости

В январе далекого 2012 года совсем молодой, 23-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в UFC. Тогда о нем не знал практически никто не только за рубежом, но и у себя на родине. Спустя восемь с половиной лет Хабиб стал самым популярным российским спортсменом и настоящей легендой смешанных единоборств. Но теперь дагестанский боец покидает профессиональный спорт – на пике карьеры, оставив не у дел и Конора Макгрегора, и Тони Фергюсона, и множество других бойцов, которые тешили себя надеждой когда-нибудь подраться с Хабибом. Причины ухода слишком веские, чтобы вернуться обратно, даже если дагестанцу предложат беспрецедентный гонорар. Во всяком случае, сейчас кажется, что это решение дороже любых денег.

В июле этого года из жизни после долгой борьбы с коронавирусом ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов – отец, наставник и главный тренер Хабиба. Он был главным двигателем и мотиватором для своего сына, но что важнее – самым близким для него человеком. Хабиб с большим трудом пережил утрату и даже планировал отказаться от поединка с Джастином Гэтжи. Но все-таки решил провести бой, потому что наверняка этого бы хотел отец. Готовился к турниру Нурмагомедов сам, но под наблюдением своего давнего тренера Хавьера Мендеса. Самым сложным этапом для Хабиба как обычно стала сгонка веса – на взвешивании российскому бойцу, который выглядел изможденным, пришлось снять всю одежду, чтобы уложиться в нужные параметры.

Впрочем, на сам поединок Нурмагомедов также выходил в мрачном расположении духа. Казалось, что состояние спортсмена на этот раз может сыграть с ним злую шутку. Все-таки Джастин Гэтжи – великолепный ударник, победивший великого и ужасного Тони Фергюсона. Да, Хайлайт в отличие от Хабиба потерпел два поражения, но зато почти все остальные бои он заканчивал нокаутом. Однако на деле Хабиб был готов как нельзя лучше, причем как к борьбе, так и к стойке. Первый раунд оба бойца начали достаточно аккуратно, присматриваясь друг к другу и пытаясь найти подходящие варианты для сокращения дистанции и атаки. Оба пропустили несколько мощных ударов, а в конце раунда Нурмагомедов попытался перевести Гэтжи в партер. Джастина спас гонг об окончании раунда.

Фото: Getty Images/UFC/РИА Новости

Второй раунд также начался с обмена ударами в стойке, но в какой-то момент Хабиб прыгнул на Хайлайта и оказался у него за спиной. А затем довольно быстро взял голову Гэтжи в треугольник за несколько секунд в буквальном смысле усыпил противника, выиграв таким образом бой. Сразу после поединка Хабиб упал на настил и заплакал – эмоции накрыли спортсмена с головой. Слишком многое ему пришлось пережить, чтобы победить. И чтобы добиться триумфа, который его отец так и не успел увидеть. Собравшись с мыслями, Хабиб объявил о завершении карьеры – об этом просила его мама. "Когда UFC позвонил мне насчет Джастина, я поговорил с мамой, она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. Если я дал слово, то должен следовать ему до конца", – сказал Хабиб.

После этого он попросил поставить его на первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. По словам Нурмагомедова, он заслужил оказаться на этой строчке, выиграв 29 боев и так и оставшись непобежденным. Напоследок Хабиб выдал немного сумбурную, но крайне эмоциональную речь, которая теперь уже наверняка войдет в историю: "Я простой парнишка из горного села. Мой брат мне сказал, что по версии Google я самый обсуждаемый человек на планете. Я не поверил. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может обрушиться на мои плечи. Если у вас есть родители, будьте с ними рядом и все. У меня один родитель остался – это моя мама, я бы хотел побольше времени уделить ей". Пожалуй, это и правда важнее чего угодно.

Хабиб Нурмагомедов в третий раз будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе

Читайте также

Фехретдинов Тимур

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать