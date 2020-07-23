Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о смерти отца

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о смерти своего отца Абдулманапа, сообщают "Дни.ру".

Боец MMA поблагодарил его за все уроки. Нурмагомедов написал, что все, что он умеет, он приобрел именно благодаря Абдулманапу.

Хабиб выразил надежду, что отец доволен им. Для чемпиона UFC Абдулманап был, по его словам, одновременно и другом, и отцом, и братом, и тренером.

Хабиб написал, что ему будет не хватать своего отца. Пользователи Сети выразили поддержку бойцу MMA.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он заболел коронавирусом и проходил лечение в Москве. После того как Абдулманап избавился от коронавируса, болезнь дала осложнения на почки и сердце. Тренер вошел в Книгу рекордов России как человек, воспитавший больше всех чемпионов по боевому самбо (18 спортсменов).

Хабибу Нурмагомедову выразили соболезнования президент России Владимир Путин и ирландский боец MMA Конор Макгрегор. Абдулманапа похоронили в родном селе в Дагестане.