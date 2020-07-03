Умер отец бойца Хабиба Нурмагомедова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Отец бойца Хабиба Нурмагомедова тренер Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он выразил соболезнования семье. "Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!" – написал Кадыров. По его словам, Нурмагомедов-старший болел коронавирусом.

В апреле его госпитализировали с подозрением на пневмонию в больницу Махачкалы. В мае СМИ писали, что Нурмагомедов впал в кому. Комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов отмечал, что Абдулманап находится в одном из военных госпиталей в Москве.

В июне Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отец – в тяжелом состоянии в реанимации, за ним наблюдали врачи. Спортсмен говорил, что коронавирус позади, однако он обернулся последствиями для почек и сердца.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района. Начинал с вольной борьбы, был мастером спорта по вольной борьбе. В армии стал заниматься дзюдо и самбо.

В 1992 году воспитал чемпиона мира по спортивному самбо – своего младшего брата Нурмагомеда Нурмагомедова, который тогда выступал за сборную Украины. В 2019-м Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России как воспитавшего наибольшее число чемпионов по боевому самбо: он воспитал 18 чемпионов мира.