Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии своего отца

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил информацию о состоянии своего отца Абдулманапа.

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в махачкалинскую больницу в конце апреля. СМИ сообщали, что у него была выявлена пневмония. Позднее Абдулманап перенес инсульт.

По словам Хабиба Нурмагомедова, положение дел со здоровьем отца остается тяжелым. Так, Абдулманап находится в реанимации под наблюдением врачей.

"Коронавирус позади, но вирус оставил последствия насчет почек, насчет сердца. <...> Я хожу к нему, он меня узнает, но общения нет, так как он находится под аппаратами", – отметил Нурмагомедов в эфире Первого канала.

Спортсмен подчеркнул, что лечением его отца занимаются лучшие врачи мира. Он также поблагодарил медиков за старания.

"Большое спасибо им. <...> Нужно время, потому что последствия очень тяжелые, и реабилитационный период будет сложным и длительным", – сообщил спортсмен.

Ранее СМИ сообщили, что отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому. Отмечалось, что Абдулманап находится в одном из военных госпиталей в Москве.