Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

00:35

Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии своего отца

общество спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил информацию о состоянии своего отца Абдулманапа.

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в махачкалинскую больницу в конце апреля. СМИ сообщали, что у него была выявлена пневмония. Позднее Абдулманап перенес инсульт.

По словам Хабиба Нурмагомедова, положение дел со здоровьем отца остается тяжелым. Так, Абдулманап находится в реанимации под наблюдением врачей.

"Коронавирус позади, но вирус оставил последствия насчет почек, насчет сердца. <...> Я хожу к нему, он меня узнает, но общения нет, так как он находится под аппаратами", – отметил Нурмагомедов в эфире Первого канала.

Спортсмен подчеркнул, что лечением его отца занимаются лучшие врачи мира. Он также поблагодарил медиков за старания.

"Большое спасибо им. <...> Нужно время, потому что последствия очень тяжелые, и реабилитационный период будет сложным и длительным", – сообщил спортсмен.

Ранее СМИ сообщили, что отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому. Отмечалось, что Абдулманап находится в одном из военных госпиталей в Москве.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать