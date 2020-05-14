Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов впал в кому, сообщил ТАСС комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов.

По его словам, Абдулманап находится в одном из военных госпиталей в Москве.

25 апреля его доставили в махачкалинскую больницу с подозрением на пневмонию. Позднее он сдал тест на коронавирус.

Телеграм-каналы пишут, что на фоне пневмонии у Абдулманапа начались осложнения: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту.