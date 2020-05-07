Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов призвал прекратить говорить о нем, сообщает "Газета.ру".

"Я могу драться в любое время. Рамадан закончится 23 мая, в июле я буду готов. Прекратите говорить обо мне. Это время коронавируса. Когда придет время, я разобью их всех", – сказал Нурмагомедов.

18 апреля Хабиб должен был противостоять на турнире UFC 249 американскому бойцу Тони Фергюсону, однако бой сорвался из-за пандемии коронавируса.

Это событие должно было стать главным на турнире. Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменяется уже в пятый раз.

Нурмагомедов является обладателем титула чемпиона UFC. На его счету 28 побед, 12 из них в рамках турниров UFC, и ноль поражений.

