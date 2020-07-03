Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Владимир Путин в телефонном разговоре с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым выразил глубокие соболезнования в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Тренер Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни. В апреле его госпитализировали с подозрением на пневмонию в больницу Махачкалы. В мае СМИ писали, что Нурмагомедов впал в кому. Комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов отмечал, что Абдулманап находится в одном из военных госпиталей в Москве.
В июне Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отец находится в тяжелом состоянии в реанимации, за ним наблюдали врачи. Спортсмен говорил, что коронавирус позади, однако он обернулся последствиями для почек и сердца.
Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района. Был мастером спорта по вольной борьбе. В армии стал заниматься дзюдо и самбо.
В 1992 году воспитал чемпиона мира по спортивному самбо – своего младшего брата Нурмагомеда Нурмагомедова, который тогда выступал за сборную Украины. В 2019-м Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России как воспитавшего наибольшее число чемпионов по боевому самбо: он воспитал 18 чемпионов мира.
Умер отец бойца MMA Хабиба Нурмагомедова
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