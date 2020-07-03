"Полон сил, задач, целей". Коллеги – об Абдулманапе Нурмагомедове

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили прокомментировал смерть тренера Абдулманапа Нурмагомедова, передает телеканал Москва 24.
По его словам, этот человек был полон сил, задач, целей, а также возможностей их реализовывать.
"Не стало в одну минуту человека. Светлая ему память. Тем более нас не только спортивная площадка и человеческие отношение связывали. Он последние годы он консультировал нашу женскую борьбу, и не безрезультатно", – сказал спортсмен.
В свою очередь, чемпион мира по смешанным единоборствам по версии Bellator Александр Штеменко назвал смерть Нурмагомедова большой потерей.
"Почему? Потому что, во-первых, он как человек был примером – очень порядочным человеком, и как специалист. Мы видим, что его методика работала и давала отличные результаты. Мы это видим по Хабибу", – отметил Штеменко.
Отец бойца Хабиба Нурмагомедова тренер Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве 3 июля.
В апреле его госпитализировали с подозрением на пневмонию в больницу Махачкалы. В мае СМИ писали, что Нурмагомедов впал в кому. Комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов отмечал, что Абдулманап находится в одном из военных госпиталей в Москве.
В июне Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отец – в тяжелом состоянии в реанимации, за ним наблюдали врачи. Спортсмен говорил, что коронавирус позади, однако он обернулся последствиями для почек и сердца.
Умер отец бойца MMA Хабиба Нурмагомедова
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