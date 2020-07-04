Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор выразил соболезнования чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью отца, сообщает "Мир24".

"Утрата отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов", – написал Макгрегор в Twitter.

Отец Нурмагомедова умер 3 июля на 58 году жизни. В апреле его госпитализировали с подозрением на пневмонию в больницу Махачкалы.

В мае СМИ писали, что Нурмагомедов впал в кому и был переведен в один из военных госпиталей в Москву.

В июне Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отец находится в тяжелом состоянии в реанимации, за ним наблюдали врачи.

Спортсмен говорил, что коронавирус позади, однако он обернулся последствиями для почек и сердца.