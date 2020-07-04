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Спорт

11:48

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

утраты спорт

Фото: Мир 24

Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, сообщает "Мир 24".

Тело отца Хабиба Нурмагомедова накануне перевезли в Махачкалу из Москвы спецбортом. По мусульманским традициям, умершего нужно похоронить до заката, поэтому 4 июля его уже проводили в последний путь.

Из-за непростой эпидемиологической обстановки людей было немного – в основном родственники, друзья и спортсмены. Также присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.


Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни. В апреле его госпитализировали с подозрением на пневмонию в больницу Махачкалы.

В мае СМИ писали, что Нурмагомедов впал в кому и был переведен в один из военных госпиталей в Москву.

В июне Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отец находится в тяжелом состоянии в реанимации, за ним наблюдали врачи. Спортсмен говорил, что коронавирус позади, однако он обернулся последствиями для почек и сердца.

Умер отец бойца MMA Хабиба Нурмагомедова

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