Нурмагомедов "задушил" Гейджи и объявил о завершении карьеры

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254 на острове Яс в Абу-Даби.

32-летний россиянин во втором раунде провел удушающий прием "треугольник", после которого Гэйджи сдался. Защита пояса стала третьей для Нурмагомедова.

Его победная серия достигла 29 поединков. Гейджи потерпел третье поражение в карьере при 22 победах. После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Он добавил, что посвятил бой памяти отца. "Это был мой последний бой, без отца я ни за что не вернусь", – сказал Хабиб по окончании поединка.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля от последствий коронавируса. После выздоровления болезнь дала осложнения на почки и сердце.