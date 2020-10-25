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Спорт

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Нурмагомедов "задушил" Гейджи и объявил о завершении карьеры

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254 на острове Яс в Абу-Даби.

32-летний россиянин во втором раунде провел удушающий прием "треугольник", после которого Гэйджи сдался. Защита пояса стала третьей для Нурмагомедова.

Его победная серия достигла 29 поединков. Гейджи потерпел третье поражение в карьере при 22 победах. После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Он добавил, что посвятил бой памяти отца. "Это был мой последний бой, без отца я ни за что не вернусь", – сказал Хабиб по окончании поединка.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля от последствий коронавируса. После выздоровления болезнь дала осложнения на почки и сердце.

Хабиб Нурмагомедов в третий раз будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе

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