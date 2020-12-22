YouTube-блогер вызвал на бой Макгрегора из-за оскорбления жены Хабиба

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
YouTube-блогер Джейк Пол вызвал на бой Конора Макгрегора из-за оскорбления жены Хабиба Нурмагомедова, сообщает "Газета.ру".
"Он говорил, что жена Хабиба похожа на полотенце. То же самое и Диллон Дэнис. Они говорили всякую ерунду о религии Хабиба", – рассказал блогер.
В декабре Джейк Пол встретился на ринге с экс-игроком НБА Нейтом Робинсоном, который потерпел поражение нокаутом. Его брат Логан планирует провести бой с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером в феврале 2021 года.
Макгрегор последний раз выходил на октагон в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение от чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке.
В ноябре президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что в следующем году может состояться бой между Макгрегором и Дастином Порье. Поединок планируют провести на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.
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