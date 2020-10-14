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Спорт

13:00

Тренер Хабиба Нурмагомедова озвучил условие боя с Макгрегором

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Реванш между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором возможен при одном условии, заявил тренер россиянина Хавьер Мендес. Об этом сообщает "Газета.ру".

Мендес отметил, что бывшему чемпиону UFC необходимо победить американца Дастина Порье.

"Он должен победить Дастина, и тогда, очевидно, это будет иметь смысл", – высказался Мендес.

Ранее менеджер российского бойца Али Абдельазиз заявил, что данный бой может состояться только в том случае, если Конор сможет победить американского бойца Джастина Гэтжи.

Макгрегор последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение от действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке.

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