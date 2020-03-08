Менеджер Нурмагомедова назвал условие для реванша с Макгрегором

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может встретиться с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает издание Bjpenn.com.

Менеджер российского бойца Али Абдельазиз заявил, что бой может состоятся только в том случае, если Конор сможет победить американского бойца Джастина Гэтжи.

18 апреля Нурмагомедов проведет поединок против представителя США Тони Фергюсона на турнире UFC 249, который пройдет в Нью-Йорке.

Конор Макгрегор ранее назвал злоупотребление алкоголем причиной своего поражения от обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Макгрегор последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение от действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке.

