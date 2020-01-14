Макгрегор признался в злоупотреблении алкоголя перед боем с Хабибом

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор назвал злоупотребление алкоголем причиной своего поражения от обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова, передает "Газета.ру".

Поединок, прошедший в октябре 2018 года, завершился победой россиянина в четвертом раунде. По словам Макгрегора, перед боем он злоупотреблял алкогольными напитками.

"Во мне будто был какой-то яд или что-то такое. Я не делал то, что должен был делать, я не жил той жизнью, которой должен", – заявил ирландец.

Он подчеркнул, что признает свою ошибку и пообещал больше ее не повторять.

18 января Конору Макгрегору предстоит поединок с Дональдом Серроне. Хабиб Нурмагомедов свой бой проведет весной – уже известно о договоренности с Тони Фергюсоном. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов и Макгрегор могут встретиться в октагоне, если одержат победы в своих матчах.

Нынешний рекорд Нурмагомедова – 28 побед в 28 боях. Спортсмен стал двукратным чемпионом UFC. По мнению российского бойца Марата Балаева, Хабиб закончит карьеру "через пару боев", если сам того захочет.

