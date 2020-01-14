Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

09:46

Макгрегор признался в злоупотреблении алкоголя перед боем с Хабибом

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор назвал злоупотребление алкоголем причиной своего поражения от обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова, передает "Газета.ру".

Поединок, прошедший в октябре 2018 года, завершился победой россиянина в четвертом раунде. По словам Макгрегора, перед боем он злоупотреблял алкогольными напитками.

"Во мне будто был какой-то яд или что-то такое. Я не делал то, что должен был делать, я не жил той жизнью, которой должен", – заявил ирландец.

Он подчеркнул, что признает свою ошибку и пообещал больше ее не повторять.

18 января Конору Макгрегору предстоит поединок с Дональдом Серроне. Хабиб Нурмагомедов свой бой проведет весной – уже известно о договоренности с Тони Фергюсоном. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов и Макгрегор могут встретиться в октагоне, если одержат победы в своих матчах.

Нынешний рекорд Нурмагомедова – 28 побед в 28 боях. Спортсмен стал двукратным чемпионом UFC. По мнению российского бойца Марата Балаева, Хабиб закончит карьеру "через пару боев", если сам того захочет.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика