Менеджер Нурмагомедова прокомментировал возможный поединок с Макгрегором

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на данный момент не заинтересован в матче-реванше с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера россиянина Али Абдель-Азиза.

18 января Конору Макгрегору предстоит поединок с Дональдом Серроне. Хабиб Нурмагомедов свой бой проведет весной – уже известно о договоренности с Тони Фергюсоном.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов и Макгрегор могут встретиться в октагоне, если одержат победы в своих матчах.

"Бой с Конором не входит в наши планы. Думаю, он может и проиграть Серроне", - заявил менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.

Нынешний рекорд Нурмагомедова – 28 побед в 28 боях. Спортсмен стал двукратным чемпионом UFC. По мнению российского бойца Марата Балаева, Хабиб закончит карьеру "через пару боев", если сам того захочет.

