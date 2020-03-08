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Спорт

12:42

Адесанья защитил чемпионский титул UFC в среднем весе

спорт

Фото: AP/Julio Cortez

Новозеландский боксер Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. Спортсмен победил кубинского бойца Йоэля Ромеро.

Турнир UFC 248 проходил в Ла-Вегасе, его главным событием стал поединок двух бойцов. Все четыре раунда бойцы не проявляли большого количества действий, однако в пятом райнде Адесанья стал действовать более активно.

По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Адесанье. Таким образом, Исраэль сохранил титул чемпиона в среднем весе.

Боец Адесанья одержал 19-ю победу в ММА за карьеру, для Ромеро это поражение стало пятым при 13 победах.

В январе бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне в поединке на турнире UFC 246.

Бой продлился менее минуты – 40 секунд. Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда потерпел поражение от Нурмагомедова на турнире в Лас-Вегасе.

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