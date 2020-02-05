Боксер Кудряшов назвал лучших бойцов десятилетия

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Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, кого считает лучшим боксером и бойцом смешанных единоборств в минувшем десятилетии. Слова спортсмена приводит RT.

"Наверное, стоит вспомнить о том, что боксером десятилетия был признан Флойд Мейвезер. Можно, конечно, еще вспомнить Мэнни Пакьяо, который владел поясами в восьми весовых категориях и оставил огромный след в боксе", – заявил спортсмен.

Среди бойцов по правилам MMA Кудряшов отметил Хабиба Нурмагомедова, который в одном из самых ожидаемых поединков современной истории победил ирландца Коннора Макгрегора.

Ранее российской боец UFC Петр Ян рассказал, как Американское антидопинговое агентство тестирует атлетов на допинг. По словам спортсмена, его за полтора года проверили около 10 раз, при этом приехать офицеры могут в любую точку мира.

