Боец UFC из России рассказал об антидопинговых проверках

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Российский боец UFC Петр Ян рассказал, насколько часто Американское антидопинговое агентство (USADA) проверяет участников турниров на запрещенные препараты. Об этом сообщает RT.

"За полтора года проверили около десяти раз. Получается, практически каждый месяц. Я думаю, что если бы что-то нашли, меня бы здесь с вами не было", – заявил спортсмен.

По словам Яна, допинг-офицеры осуществляют проверки не только на территории США, но и за ее пределами.

"Я мог быть в Омске, Екатеринбурге, Таиланде, США. Ко мне прилетали неоднократно. И до, и после поединка, и в период акклиматизации", – уточнил боец.

Ранее сообщалось, что антидопинговые агентства обяжут защищать и обеспечивать конфиденциальность осведомителей о допинговых нарушениях с 2021 года. Соответствующие поправки были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс. Защиту разрешат не предоставлять только в том случае, если от нее откажется сам осведомитель.

