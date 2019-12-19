Любое наказание за допинг должно быть индивидуальным – Путин

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Президент РФ Владимир Путин назвал несправедливым решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом глава государства рассказал во время традиционной пресс-конференции.

По словам российского лидера, любое наказание должно быть индивидуальным и не распространяться на невиновных спортсменов. При этом президент указал, что спортсменов из России наказывают второй раз за один и тот же эпизод.

"Ничего подобного никогда не было в истории человечества и, надеюсь, никогда не будет", – сказал президент.

Кроме того, решение WADA противоречит Олимпийской хартии, поскольку никаких претензий к Олимпийскому комитету России нет. Если никаких претензий к ОКР со стороны WADA нет, то российские спортсмены должны выступать под национальным флагом, отметил Путин.

Он напомнил, что российские фигуристки чуть ли не единственные в мире выполняют четверные прыжки. Глава государства предположил, что спортсменов из России решили "зачистить".

Исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях в начале декабря. Также Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.

На чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов. Они будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Посещать международные спортивные мероприятия также запрещено российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

