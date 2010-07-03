Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду в Токио

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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпийские игры в Токио без национального флага, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. По его словам, спортсмены просят добиться права выступать под флагом с помощью судебных исков.

"Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Но все спортсмены просят об этом. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", – цитирует Кремлева РИА Новости.

Ранее РФ собиралась подать заявку на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году. По мнению Кремлева, если этого не допустят, вред будет нанесен не России, а мировому спорту, поскольку все турниры на территории страны проводятся на высшем уровне, и "мало кто выдерживает такую планку".

"Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой. <...> Сделанные 9 декабря заявления – это не проблема России, а проблема всего мирового спорта. Нужно обвинять кого-то конкретно либо конкретную федерацию. А при чем тут страна?" – заключил генеральный секретарь Федерации бокса.

Исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия организации. Помимо запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях, стране запрещено подавать заявки на их проведение.

На чемпионаты мира допустят только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Посещать международные спортивные мероприятия также запрещено российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Ранее решение WADA прокомментировал Владимир Путин. Глава государства заявил, что любое наказание должно быть индивидуально.

Он подчеркнул, что если речь идет о принятии коллективного наказания, то есть все основания думать о политическом характере причин, лежащих в основе данного решения. В этом случае заявления о заботе по вопросу чистоты мирового спорта теряют всякий смысл, уверен глава РФ.

