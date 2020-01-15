Федерация бокса проведет свое расследование относительно допинг-теста Беспутина

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По заявлению генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, организация намерена провести свое расследование инцидента, связанного с результатами теста на допинг чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александра Беспутина. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы уже начали разбирательство, будем смотреть. Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил", – заявил Кремлев.

Он также добавил, что федерация планирует поддерживать спортсмена, но будет стараться разобраться в ситуации, потому что Федерация бокса России выступает исключительно за чистый спорт.

Кроме того, генсек подчеркнул, что необходимо вскрыть пробу "Б".

"Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу "Б" или нет. Что там, в каких дозах и все остальное", – уточнил Кремлев.

1 декабря 2019 года в Монте-Карло в бою за титул чемпиона WBA Беспутин победил своего соперника Раджаба Бутаева. После поединка спортсмен сдал тест на допинг, результаты которого выявили наличие следов запрещенного препарата – лигандрола – в крови.

Ранее боксеры российской сборной отказались участвовать в летней Олимпиаде в Токио без национального флага.