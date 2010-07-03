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Москва 24

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Спорт

17:35

Валуев прокомментировал нежелание российских боксеров ехать на Олимпиаду

спорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутат Госдумы Николай Валуев, в прошлом профессиональный боксер, оценил нежелание боксеров из России ехать на Олимпиаду. Об этом сообщает ИА "НСН".

По мнению Валуева, спортсмены должны сами решать, принимать им участие в соревнованиях под нейтральным флагом на Олимпийских играх – 2020 или нет.

"Это личное дело каждого. В спорте сейчас политика. Я считаю, что это несправедливое решение в отношении всех спортсменов, оно политически ангажированное", – отметил депутат.

Помимо этого, Валуев заявил, что к любому решению важно относиться уважительно. Давать же советы профессиональным спортсменам, по его мнению, крайне неэтично.

"Что-то советовать любому спортсмену в этой ситуации было бы верхом наглости. Это действительно исключительно личное решение, кто и как в этой ситуации поступит", – резюмировал бывший боксер.

Исполком WADA 9 декабря принял решение об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года. Также Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.

Ранее стало известно, что боксеры сборной РФ отказались от участия в Олимпиаде в Токио без национального флага. Они намерены добиться выступлений под российским флагом при помощи судебных исков.

WADA может ужесточить санкции в отношении России

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