Антидопинговые агентства обяжут защищать осведомителей с 2021 года

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Антидопинговые агентства обяжут защищать и обеспечивать конфиденциальность осведомителей о допинговых нарушениях с 2021 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариту Пахноцкую.
Она пояснила, что во Всемирный антидопинговый кодекс добавится новый пункт 2.11, который связан с защитой лиц, сообщающих о допинговых нарушениях, от возможного воздействия на них.
По словам Пахноцкой, защита таких людей будет подразумевать целую серию мероприятий, добавив, что самое главное здесь – это гарантия его конфиденциальности. При этом она добавила, что это условие может не соблюдаться только в том случае, если сам уведомитель на нем не настаивает.
"Эти нововведения основаны не на желании кого-то напрячь, а на том факте, что во всем мире очень много нарушений расследуются именно благодаря сообщениям от осведомителей, так что все очень закономерно и логично", – пояснила Пахноцкая.
В декабре 2019 года исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил российских спортсменов права принимать участие в международных соревнованиях с национальным гимном и флагом. Речь шла о мировых и континентальных первенствах, а также об Олимпиаде и Паралимпиаде.
Кроме того, российским госслужащим и руководству ОКР и ПКР запрещено посещать международные спортивные мероприятия.
Для спортсменов из России остается юридическая возможность отправиться на международные старты после процедуры обязательного согласования. При этом принять участие в турнирах допущенные атлеты смогут только в нейтральном качестве, без знаков принадлежности к РФ.
В WADA заявили, что приняли к сведению решение РУСАДА оспорить вердикт исполкома всемирной организации, принятый в соответствии с рекомендацией комитета по соответствию, в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Всемирное антидопинговое агентство приостановило лицензию московской лаборатории
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: