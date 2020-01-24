Антидопинговые агентства обяжут защищать осведомителей с 2021 года

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Антидопинговые агентства обяжут защищать и обеспечивать конфиденциальность осведомителей о допинговых нарушениях с 2021 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариту Пахноцкую.

Она пояснила, что во Всемирный антидопинговый кодекс добавится новый пункт 2.11, который связан с защитой лиц, сообщающих о допинговых нарушениях, от возможного воздействия на них.

По словам Пахноцкой, защита таких людей будет подразумевать целую серию мероприятий, добавив, что самое главное здесь – это гарантия его конфиденциальности. При этом она добавила, что это условие может не соблюдаться только в том случае, если сам уведомитель на нем не настаивает.

"Эти нововведения основаны не на желании кого-то напрячь, а на том факте, что во всем мире очень много нарушений расследуются именно благодаря сообщениям от осведомителей, так что все очень закономерно и логично", – пояснила Пахноцкая.

В декабре 2019 года исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил российских спортсменов права принимать участие в международных соревнованиях с национальным гимном и флагом. Речь шла о мировых и континентальных первенствах, а также об Олимпиаде и Паралимпиаде.

Кроме того, российским госслужащим и руководству ОКР и ПКР запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

Для спортсменов из России остается юридическая возможность отправиться на международные старты после процедуры обязательного согласования. При этом принять участие в турнирах допущенные атлеты смогут только в нейтральном качестве, без знаков принадлежности к РФ.

В WADA заявили, что приняли к сведению решение РУСАДА оспорить вердикт исполкома всемирной организации, принятый в соответствии с рекомендацией комитета по соответствию, в Спортивном арбитражном суде (CAS).

