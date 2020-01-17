ОКР направил в CAS заявление об участии в споре между WADA и РУСАДА

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Олимпийский комитет России (ОКР) подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) о вступлении в спор между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством в качестве третьей стороны по поводу лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и его последствий. Об этом говорится на сайте ОКР.

"Исполком ОКР 24 декабря 2019 года принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны. На этом же собрании было определено, что интересы ОКР будет представлять адвокат Клод Рамони из швейцарской юридической компании Libra Law, который на данный момент уже занимается детальной проработкой позиции ОКР", – говорится в сообщении.

Ранее WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА о санкциях в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд.

В конце декабря общим собранием членов РУСАДА была принята рекомендация наблюдательного совета, в которой говорилось о несогласии с ограничительными мерами WADA. Позднее Российское антидопинговое агентство отправило уведомление об этом во Всемирное агентство. Отмечается, что до вынесения решения судом санкции WADA вступить в силу не могут. Также обе стороны спора смогут опротестовать вынесенный вердикт.

9 декабря в исполкоме WADA единогласно решили лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта. В частности, РФ на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования. Кроме того, российская сборная не сможет участвовать них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.