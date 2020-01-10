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Политика

00:10

Уведомление WADA о споре с РУСАДА направлено в Спортивный арбитражный суд

спорт политика

Фото: Imago/TASS/PETTER ARVIDSON

Всемирное антидопинговое агентство отправило уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством о санкциях в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

В конце декабря общим собранием членов РУСАДА была принята рекомендация наблюдательного совета, в которой говорилось о несогласии с ограничительными мерами WADA. Позднее Российское антидопинговое агентство отправило уведомление об этом во Всемирное агентство.

Отмечается, что до вынесения решения судом санкции WADA вступить в силу не могут. Также обе стороны спора смогут опротестовать вынесенный вердикт.

"WADA подтверждает, что сегодня организация направила официальное уведомление в СAS о споре с РУСАДА", – говорится в сообщении пресс-службы.

9 декабря в исполкоме WADA единогласно решили лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта. В частности, РФ на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования. Кроме того, российская сборная не сможет участвовать них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

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