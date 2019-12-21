СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство отказало российскому следствию в экспертизе базы, представленной бывшим директором Антидопингового центра Григорием Родченковым, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
По ее словам, иностранные партнеры заверяют о готовности к сотрудничеству, но в то же время уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS.
Также Следственному комитету России отказали в проведении допросов Родченкова по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи.
Петренко добавила, что СК РФ получил доказательства вмешательства бывшего главы московской антидопинговой лаборатории в базу данных спортсменов.
Она напомнила, что в рамках расследования в январе и апреле в лаборатории передали копии электронных файлов АДЦ, а также свыше пяти тысяч биологических проб спортсменов для проведения их дальнейшего исследования иностранными специалистами. Экспертиза показала, что все материалы были подлинными, искажений данных не было.
В СК РФ заявляют, что располагают информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, но его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена.
В июне 2016 года Следственный комитет России возбудил в отношении Родченкова уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Он заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.
Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если санкции вступят в силу, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.
Основанием для такого решения стали результаты проверки базы Московской антидопинговой лаборатории, содержащей данные российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
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