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Спорт

20 января, 12:39

В РУСАДА отреагировали на допинг-скандал с британским спортсменом

спорт

Фото: ТАСС/PA Images/Bob Martin Photography on behalf of London Marathon Events

В РУСАДА заявили, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) не должно учинять препятствия в передаче Всемирному антидопинговому агентству (WADA) допинг-проб чемпиона мира и Олимпийский игр Мо Фара. Об этом сообщает ТАСС.

"Всемирный антидопинговый кодекс и стандарты WADA едины для всех. Будь то Британское антидопинговое агентство, РУСАДА или какое-то другое. В противном случае система не работает", – заявила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая.

Необходимость в перепроверке проб атлета, который выступает в дисциплине "стайерский бег", возникла после того, как за допинг был дисквалифицирован его тренер Альберто Салазар. Они сотрудничали с 2011 по 2017 год.

Несмотря на действующие нормы, UKAD не планирует передавать результаты в WADA и готова бороться с попытками их заполучить. По словам Пахноцкой, в данном случае стороны должны ориентироваться на пункт 6.5 Всемирного антидопингового кодекса, который регламентирует дополнительный анализ допинг-проб и санкционирует данную процедуру.

Специалист РУСАДА подчеркнула, что подобная непрозрачность со стороны британцев создает "стену недоверия" антидопинговому бюро той или иной страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что любое наказание за допинг должно быть индивидуальным. Глава государства раскритиковал решение WADA в отношении российского спорта на традиционной пресс-конференции.

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