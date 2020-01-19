Как прошел бой Макгрегора с Серроне

18 января в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 246, главным событием которого стал поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. Вернувшийся после длительного затишья ирландский боец нокаутировал своего соперника в первом же раунде. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, каким вышел этой бой и что может ждать Макгрегора дальше.

Фото: AP/John Locher

Поединок Конора и Ковбоя действительно мог изменить все – по крайней мере, для ирландца. Четыре года назад Макгрегор был главным героем UFC: победив Жозе Алду и Эдди Альвареса, он стал первым чемпионом сразу в двух весовых категориях и оказался на пике славы. Но все сломалось, когда Конор захотел большего. Сначала ирландец решил попробовать себя в боксе и бросил вызов непобедимому Флойду Мейвезеру. И хотя тогда Макгрегор получил сумасшедший по меркам UFC гонорар, бой он все же проиграл. А затем стал хайпить на совсем невообразимых выходках вроде нападения на автобус с командой Хабиба Нурмагомедова.

Спустя два года после своего последнего боя Конор все же получил поединок, которого с нетерпением ждали как минимум российские фанаты смешанных единоборств. Но даже там, казалось, что Макгрегор пытался не победить Хабиба, а по большей части прорекламировать свой бренд виски. Раскрутка получилась на ура, вот только карьера Конора после этого боя оказалась на грани. Ведь реванш, которого так хотел Макгрегор, нужно было хотя бы формально заслужить. А это уже создавало определенный барьер. Все-таки быть в роли догоняющего "печально известный" не привык.

Фото: AP/John Locher

Тем не менее после долгого перерыва Конор поборол гордость и вернулся в октагон. Правда, вместо Джастина Гэтжи, которого изначально прочил в соперники ирландскому бойцу президент UFC Дэйна Уайт, противником Макгрегора стал Дональд Ковбой Серроне. 36-летний американец выглядел куда более простым вариантом для возобновления карьеры. С одной стороны, он гораздо хуже работает в стойке, а с другой – не так хорош в партере, как Хабиб, чтобы с помощью этого уделать Конора. Пожалуй, главным плюсом Серроне был колоссальный опыт выступления в смешанных единоборствах – целых 36 побед против 21 у Макгрегора.

К тому же, в отличие от "печально известного" Дональд ничего не терял. А вот поражение для Конора было бы смерти подобно и уже совершенно точно похоронило бы его карьеру в UFC. Однако этого, к счастью для фанатов Макгрегора, не случилось. Конору понадобилось всего 40 секунд, чтобы отправить Ковбоя в нокаут. Ирландец начал бой настолько активно, что Серроне оказался к этому попросту не готов. Более того, когда Дональд решил взять Макгрегора в клинч, "печально известный" продолжил наносить ему удары плечом и разбил нос. А после того как бойцы разошлись, Конор попал хайкиком Серроне в голову и отправил соперника в нокдаун, добил у сетки и выиграл бой.

Фото: AP/John Locher

Результат поединка не стал неожиданностью: Макгрегор и раньше вырубал соперников в первом раунде. Серроне не хватило сил и скорости, чтобы размотать Конора на долгий бой и заставить выдохнуться. А ирландский боец по полной использовал свои главные навыки. Вообще Макгрегор выглядел (насколько это можно было понять по 40 секундам поединка) куда более собранным и подготовленным, нежели в бою против Хабиба. Конечно же, после нокаута Серроне Дэйна Уайт снова заговорил о том, что хотел бы организовать реванш Макгрегора и Нурмагомедова. Но теперь в этой игре оказалось слишком много переменных.

Для начала Хабибу нужно победить Тони Фергюсона, бой с которым назначен на 18 апреля. Вполне возможно, что тогда поменяется и расклад сил, а Конор будет драться за чемпионский пояс не с Нурмагомедовым, а с Эль-Кукуем. Между тем отец Хабиба Абдулманап уже заявил, что согласен на реванш, если Дэйна Уайт согласится дать его сыну за ответный поединок 100 миллионов долларов (для сравнения: гонорар дагестанского бойца за первый бой составил два миллиона). Сегодня же внезапно на горизонте появился и Флойд Мейвезер, анонсировавший реванш с Макгрегором, который, судя по афише, должен состояться в этом году и уже по правилам MMA. Так что Конор вернулся не только триумфально, но еще и громко. Осталось понять, к чему все это приведет.