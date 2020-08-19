Андерсон Силва договорился о бое с Макгрегором в полусреднем весе

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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship Андерсон Силва договорился о бое с Конором Макгрегором в весе до 77 килограммов. Однако UFC отказалась организовывать встречу. Об этом сообщает News.ru.

"UFC должна мне супербой по контракту. Конор вызвал меня сразу после моего боя с Адесаньей. Наша команда говорила с его командой, и мы договорились о бое в 77 килограммах, но что-то случилось, и UFC решила его не делать", – рассказал Силва.

Боец подчеркнул, что в настоящее время желает драться с чемпионами прошлого, а не с молодыми бойцами UFC. Так, он готов встретиться в весе до 77 килограммов с экс-чемпионом UFC в легком весе Энтони Петтисом.

Ранее стало известно, что россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с временным чемпионом американцем Джастином Гэтжи 24 октября. Информация о месте проведения боя пока не приводится.