Олейник прокомментировал поражение от Льюиса на турнире UFC

Фото: AP/Frank Franklin II

Российский боец MMA Алексей Олейник прокомментировал поражение от американца Дерика Льюиса. Оценку бою он дал в своем аккаунте Instagram.

Он отметил, что был неплохо готов к схватке, а также имел хороший план на бой. Однако, по словам Олейника, не все наработки были реализованы полностью.

"Далеко не все сработало. Вроде бы неплохо был готов, и план был неплохой. Расстроен", – заявил Олейник.

Он пообещал лучше подготовиться в следующий раз и "показать настоящую силу воли". Олейник проиграл Льюису 9 августа в ходе турнира UDC Fight Night 174 в Лас-Вегасе. Победу присвоили американскому бойцу после технического нокаута во втором раунде.



Ранее стало известно о проведении схватки между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул, американцем Джастином Гэтжи. Последний же ранее одолел Тони Фергюсона, с которым до этого должен был драться российский боец. Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится 24 октября.