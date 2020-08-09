Олейник прокомментировал поражение от Льюиса на турнире UFC

Фото: AP/Frank Franklin II
Российский боец MMA Алексей Олейник прокомментировал поражение от американца Дерика Льюиса. Оценку бою он дал в своем аккаунте Instagram.
Он отметил, что был неплохо готов к схватке, а также имел хороший план на бой. Однако, по словам Олейника, не все наработки были реализованы полностью.
"Далеко не все сработало. Вроде бы неплохо был готов, и план был неплохой. Расстроен", – заявил Олейник.
Он пообещал лучше подготовиться в следующий раз и "показать настоящую силу воли". Олейник проиграл Льюису 9 августа в ходе турнира UDC Fight Night 174 в Лас-Вегасе. Победу присвоили американскому бойцу после технического нокаута во втором раунде.
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Публикация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1)
Ранее стало известно о проведении схватки между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул, американцем Джастином Гэтжи. Последний же ранее одолел Тони Фергюсона, с которым до этого должен был драться российский боец. Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится 24 октября.
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