Глава UFC согласился организовать бой между Хабибом и Сен-Пьером

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Последним соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер, сообщает "Газета.ру".
Как отметил глава UFC Дана Уайт, Конор Макгрегор хочет реванш, однако он закончил с выступлениями.
"Мне очень нравится Хабиб, поэтому я готов организовать все, что он захочет", – заявил Уайт.
Сен-Пьер – бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он объявил о завершении карьеры в 2019 году, когда в его копилке было 26 побед и 2 поражения.
18 апреля Хабиб должен был противостоять на турнире UFC 249 американскому бойцу Тони Фергюсону, однако бой сорвался из-за пандемии коронавируса. Это событие должно было стать главным на турнире. Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменяется уже в пятый раз.
Нурмагомедов является обладателем титула чемпиона UFC. На его счету 28 побед, 12 из них в рамках турниров UFC, и ноль поражений.
Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном снова отменен
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