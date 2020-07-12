Россиянин Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Российский боец смешанного стиля Петр Ян выиграл титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории. Об этом пишет ТАСС.
Поединок, принесший россиянину титул, состоялся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.
Известно, что боец из РФ одержал победу над бразильцем Жозе Альдо. 27-летний россиянин выиграл техническим нокаутом в пятом раунде.
Ян стал вторым действующим обладателем чемпионского пояса среди россиян. Титул в легком весе сохраняет за собой Хабиб Нурмагомедов.
На данный момент в активе Яна 15 побед и одно поражение в ММА. На счету 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.
Ранее Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером после пяти раундов. За 25 минут боя спортсмены успели нанести 572 удара.